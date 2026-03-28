Murió el actor que dio vida al director Strickland en Volver al Futuro

El actor estadounidense James Tolkan murió a los 94 años, según confirmó su entorno a través de redes sociales.

Su rostro quedó asociado a personajes de fuerte carácter que marcaron época, como el director Strickland en Back to the Future y el comandante Stinger en Top Gun.

A lo largo de su carrera, Tolkan se destacó por su presencia en pantalla y su estilo firme, participando en numerosas producciones que hoy forman parte de la memoria colectiva del cine.

Su trabajo lo ubicó dentro de una generación de intérpretes que consolidaron el cine comercial de las décadas pasadas y que aún mantienen vigencia entre distintas generaciones de espectadores.