Policías realizaron un operativo de prevención en Cosquín

Cosquín. Bajo la supervisión de la Dirección Punilla Norte de la Policía, ayer se desplegó un operativo de control preventivo en la ciudad de Cosquín que resultó en la incautación de estupefacientes y el secuestro de ocho motocicletas.

El procedimiento estuvo destinado a reforzar la seguridad ciudadana y prevenir delitos en la región, abarcando puntos estratégicos de la localidad.

El personal policial logró dos intervenciones positivas relacionadas con la Ley de Estupefacientes (23.737). En estos procedimientos se incautaron 10,44 gramos de marihuana y una balanza de precisión. Asimismo, en el marco del Código de Convivencia Ciudadana, se procedió al secuestro de ocho motocicletas por diversas irregularidades

