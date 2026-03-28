Protesta en avenida Colón obliga a desviar el tránsito

Una importante concentración se desarrolla en estas horas en el centro de la ciudad de Córdoba, lo que motivó la implementación de un operativo de seguridad y cortes parciales en el tránsito.

El punto más afectado es la intersección de avenida Colón y General Paz, donde una columna de manifestantes avanza por la calzada, ocupando parte de la vía y reduciendo la circulación vehicular.

En el lugar se desplegó presencia policial para ordenar el tránsito y garantizar el desarrollo de la movilización, mientras se recomienda circular con precaución o evitar la zona.

La protesta genera complicaciones en uno de los corredores más utilizados del centro, con demoras y desvíos para quienes transitan por el sector.