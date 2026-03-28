Se conoció de qué murió el joven en Traslasierra, pero faltan respuestas

Se conoció la causa de muerte de José Gabriel Allende, el joven de 26 años encontrado sin vida en el río Los Sauces, en Mina Clavero. El informe forense preliminar indicó que murió por un shock cardiogénico irreversible, aunque la investigación continúa abierta.

El cuerpo fue hallado este viernes por la mañana en el cauce del río, y presentaba signos de descomposición, con indicios de haber permanecido un tiempo prolongado bajo el agua.

Según el resultado de la autopsia, no se detectaron lesiones óseas ni heridas que expliquen una muerte violenta. Sin embargo, se tomaron muestras para estudios toxicológicos y de anatomía patológica que serán clave para determinar qué originó el cuadro cardíaco.

En paralelo, la causa avanza con tres personas detenidas, quienes habrían sido las últimas en estar con el joven antes de su muerte. Por el momento, rige el secreto de sumario.

Con estos primeros datos, la autopsia aporta una base sobre la causa de muerte, pero aún quedan interrogantes centrales sobre lo ocurrido en las horas previas.