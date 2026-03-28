Subió a un árbol de más de cuatro metros y debieron bajarlo

Un operativo de rescate se desplegó esta madrugada en La Otra Banda, donde un hombre fue encontrado sobre un árbol a más de cuatro metros de altura, con riesgo de caer.

El hecho ocurrió cerca de la 1:16, cuando al llegar al lugar ya había presencia policial. Los bomberos iniciaron un diálogo para lograr que descendiera sin sufrir lesiones, mientras lo contenían y guiaban paso a paso.

Tras varios minutos, lograron que bajara de forma segura. Luego, continuó la intervención junto al DUAR.

Finalmente, el hombre quedó a disposición de la Policía y fue trasladado al hospital zonal para su evaluación.