Un hombre murió tras chocar contra un camión cerca de Tancacha

Tancacha. Un hombre falleció ayer como consecuencia de un choque ocurrido sobre la ruta provincial 6, en las inmediaciones de la localidad de Tancacha.

Personal policial junto a un servicio de emergencias acudieron al lugar del hecho, donde facultativos constataron su deceso. Por causas que se investigan, el hombre se conducía en un automóvil Ford Ka cuando colisionó contra un camión marca Mercedez Benz guiado por un individuo de 48 años.

Las circunstancias del siniestro aún son materia de investigación por parte de la Fiscalía de Río Tercero.

