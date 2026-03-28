Una mujer lleva días desaparecida y activan su búsqueda

La Fiscalía de Instrucción de Corral de Bustos-Ifflinger solicitó colaboración para dar con el paradero de Maribel Anabella Navarro, de 28 años, quien fue vista por última vez el pasado 21 de marzo en esa ciudad del sudeste provincial.

Según la información difundida, la mujer tiene cabello largo castaño oscuro, ojos color miel y tez trigueña. Es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,65 metros y posee varios tatuajes en sus brazos, lo que podría facilitar su identificación.

Desde la Fiscalía pidieron que cualquier dato que pueda contribuir a localizarla sea comunicado de inmediato a la Unidad Judicial de Corral de Bustos-Ifflinger, a los teléfonos (03468) 423442 / 423979, al (0351) 4481016 interno 53801/2, o al servicio de emergencias 911.