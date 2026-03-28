Vendía drogas desde su casa pese a estar con prisión domiciliaria

Una mujer de 25 años fue detenida en Río Cuarto luego de comprobarse que continuaba vendiendo drogas desde su vivienda, pese a cumplir prisión domiciliaria por una causa previa.

El procedimiento se realizó en una casa ubicada en calle Miguel Ángel al 300, tras una investigación iniciada por denuncias anónimas. En el lugar, los efectivos encontraron 262 dosis de marihuana, 105 de cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados para fraccionar y vender las sustancias.

Según la investigación, la mujer seguía operando desde el domicilio donde debía cumplir la medida judicial, lo que derivó en la revocación del beneficio.

El caso está vinculado a un operativo realizado el 26 de febrero pasado, en el que se desarticuló una estructura que vendía drogas en distintos puntos de la ciudad. En ese procedimiento habían sido detenidas cuatro personas y se secuestraron armas, dinero y estupefacientes.

La mujer fue trasladada a sede judicial y luego alojada en un establecimiento penitenciario.