Violento vuelco en Ruta 9: seis ocupantes terminaron hospitalizados

Ruta 9, kilómetro 433 en Marcos Juárez
Violento vuelco en Ruta 9: seis ocupantes terminaron hospitalizadosEl auto dio varios tumbos en la madrugada y todos los ocupantes terminaron en el hospital con lesiones
Un fuerte vuelco se registró esta madrugada sobre la Ruta 9, a la altura del kilómetro 433 en Marcos Juárez, donde un automóvil con seis personas a bordo terminó fuera de la calzada tras perder el control.
El hecho ocurrió cerca de las 00:45. Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron con todos los ocupantes ya fuera del vehículo, aunque con distintos tipos de lesiones, por lo que fueron asistidos y trasladados al hospital local.
Para el operativo se desplegaron cuatro unidades con unos 20 bomberos, que trabajaron durante más de una hora junto a personal de General Roca.
Las causas del vuelco aún no fueron informadas.