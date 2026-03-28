Violento vuelco en Ruta 9: seis ocupantes terminaron hospitalizados

Un fuerte vuelco se registró esta madrugada sobre la Ruta 9, a la altura del kilómetro 433 en Marcos Juárez, donde un automóvil con seis personas a bordo terminó fuera de la calzada tras perder el control.

El hecho ocurrió cerca de las 00:45. Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron con todos los ocupantes ya fuera del vehículo, aunque con distintos tipos de lesiones, por lo que fueron asistidos y trasladados al hospital local.

Para el operativo se desplegaron cuatro unidades con unos 20 bomberos, que trabajaron durante más de una hora junto a personal de General Roca.

Las causas del vuelco aún no fueron informadas.