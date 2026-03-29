Carlos Paz dentro de un amplio despliegue antidroga provincial

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desplegó una serie de controles y patrullajes en distintos puntos de la provincia, que incluyeron presencia en Villa Carlos Paz como parte del esquema preventivo.

El procedimiento más relevante se registró en Bell Ville, donde dos hombres fueron controlados en la intersección de calles Falucho y Entre Ríos. En ese contexto, los efectivos secuestraron dosis de cocaína, una balanza digital y otros elementos vinculados a la causa. Uno de ellos quedó detenido.

Además, se realizaron controles en Río Cuarto, Cosquín y San Francisco, donde se incautaron dosis de marihuana y una motocicleta por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana.

Los patrullajes también alcanzaron Villa María, Marcos Juárez, General Roca, Leones, Laboulaye, Villa Allende, La Calera y el peaje Bouwer, sobre la Ruta Nacional 36.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville, que ordenó la detención del involucrado, mientras que el otro hombre quedó supeditado a la investigación.