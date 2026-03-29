Controles en Cosquín terminaron con droga incautada y motos retenidas

Controles en la ciudad
Controles en Cosquín terminaron con droga incautada y motos retenidasLos procedimientos se realizaron en distintos puntos y detectaron irregularidades en vehículos y tenencia de estupefacientes
Un operativo de control preventivo se desarrolló el viernes en la ciudad de Cosquín y dejó como resultado el secuestro de droga y ocho motocicletas en distintos puntos de la localidad.
El despliegue, supervisado por la Dirección Punilla Norte, incluyó controles en sectores estratégicos con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir hechos delictivos.
Durante la jornada, el personal policial realizó dos intervenciones vinculadas a la tenencia de estupefacientes. En esos procedimientos se incautaron poco más de 10 gramos de marihuana y una balanza de precisión.
Además, en el marco de controles de tránsito, se retiraron de circulación ocho motocicletas que presentaban irregularidades, principalmente por falta de documentación y condiciones para circular.
Desde la fuerza indicaron que este tipo de operativos continuarán en la región como parte de las acciones de prevención en la zona.