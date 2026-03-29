Corría por las calles, arrojó un arma y lo frenaron a pocos metros

El episodio ocurrió en barrio Villa Boedo, en Córdoba capital, cuando efectivos realizaban un control en la zona. Según se informó, al advertir la presencia policial, el hombre salió corriendo y, en plena huida, arrojó un revólver hacia el techo de una casa.

A los pocos metros fue alcanzado por los efectivos, que lograron reducirlo.

En el procedimiento se recuperó el arma de fuego y se incautaron cartuchos. El hombre quedó a disposición de la Justicia.