En pocas horas, dos accidentes de moto en Cuesta Blanca e Icho Cruz

En un lapso de pocas horas, se registraron dos accidentes de motociclistas en el sur de Punilla, ambos vinculados a caídas tras perder el control de los vehículos en rutas de la zona.

El primero ocurrió anoche, cerca de las 19:50, en la Ruta 14 a la altura del kilómetro 18, en Cuesta Blanca. Allí, un joven de 25 años que conducía una Yamaha 150cc cayó sobre la carpeta asfáltica y fue trasladado al Hospital Sayago con traumatismos en la cadera y la muñeca derecha.

El segundo hecho se registró esta madrugada, alrededor de las 05:50, en el kilómetro 11 de la Ruta E96, en Icho Cruz. En ese caso, un hombre de 33 años que manejaba una motocicleta Voge 300cc perdió el control y cayó. Fue asistido en el lugar y derivado al mismo centro de salud, donde le diagnosticaron un traumatismo leve en el tobillo derecho, compatible con un esguince.

Ambos episodios no tendrían relación entre sí, pero se dieron en un mismo corredor serrano y bajo condiciones similares de circulación, lo que vuelve a poner en foco los riesgos de conducir motocicletas en este tipo de trazados.