Encontraron una moto robada abandonada en un campo

Personal de la Patrulla Rural de Villa María recuperó una motocicleta que tenía pedido vigente por robo y que fue hallada abandonada en un sembradío cercano a la autopista Córdoba–Rosario.

Se trata de una Gilera Voge 300 cc, cuyo registro fue verificado en el sistema policial, confirmando que presentaba un pedido de secuestro activo desde el 18 de febrero de 2026.

El rodado fue encontrado sin ocupantes en una zona rural, lo que permitió su recuperación sin inconvenientes.

La motocicleta fue trasladada y quedó a disposición del magistrado interviniente para continuar con las actuaciones correspondientes.