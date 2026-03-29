Intentó escapar de la Policía y arrojó un arma a un techo

Un hombre fue detenido durante la tarde del sábado en barrio Villa Boedo, luego de intentar escapar de la Policía y arrojar un arma de fuego mientras huía.

El procedimiento se concretó en el marco de un patrullaje preventivo, cuando los efectivos intentaron identificar al individuo. Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la fuga por el sector.

Durante la huida, el hombre se descartó de un elemento que arrojó hacia el techo de una vivienda ubicada en la Manzana 02. Tras un seguimiento controlado, el sujeto fue interceptado a pocos metros del lugar y reducido por el personal policial.

Posteriormente, los uniformados lograron recuperar el objeto descartado, constatando que se trataba de un revólver calibre 32. En el arma se hallaban además un cartucho y una vaina servida en los alveolos del tambor.

Finalmente, el detenido fue trasladado a sede policial junto a los elementos secuestrados, quedando a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación del hecho.