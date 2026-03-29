Investigación por robo de ganado: un joven quedó detenido tras allanamientos

Un importante operativo llevado adelante por la Patrulla Rural permitió desarticular maniobras vinculadas al faenamiento ilegal en el norte de la provincia de Córdoba. Como resultado, un joven de 20 años fue detenido, acusado de estar presuntamente involucrado en una investigación por abigeato.

El procedimiento se concretó en las últimas horas a través de una serie de allanamientos simultáneos realizados en domicilios de La Higuera, Cruz de Caña y el paraje Las Cebollitas. Según informaron fuentes policiales, los operativos permitieron avanzar significativamente en la causa y reunir elementos clave para la investigación.

Durante los procedimientos, los efectivos lograron el secuestro de una importante cantidad de objetos relacionados con la actividad ilícita. Entre ellos, se destacan 16 armas blancas, varios kilos de carne, sierras, balanzas, tres freezers, un teléfono celular y una motocicleta que presentaba pedido de secuestro vigente por orden judicial. También se incautaron otros elementos considerados de interés para la causa.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de una investigación orientada a combatir el abigeato en zonas rurales, una problemática que afecta de manera directa a productores de la región.

Finalmente, el joven detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras continúa el avance de la causa.