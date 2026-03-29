Llevaba una caja cerrada y descubrieron cinco monos dentro

El hecho ocurrió en cercanías de Puerto Chalanas, en el norte de Salta, donde personal de Gendarmería realizaba patrullajes a pie cuando advirtió a un hombre que transportaba una caja envuelta en cinta.

Al realizar el control, los efectivos detectaron que en su interior había cinco monos, correspondientes a las especies mono caí (Sapajus nigritus) y mono tití (Callithrix spp.).

Ante la situación, se dispuso el resguardo de los animales y el traslado del hombre a la subunidad para continuar con las actuaciones por infracción a la Ley 22.421 de Fauna Silvestre.

La Unidad Fiscal Descentralizada de Orán intervino en el caso y ordenó que los ejemplares fueran derivados a la fundación “Patitas en la Calle”, donde serán asistidos y posteriormente reinsertados en su hábitat natural.