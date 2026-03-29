Murió un operario al incendiarse una refinería de combustibles

Pilar. Un trabajador murió y otro tuvo que ser trasladado a un hospital local por quemaduras y asfixia a causa de un incendio que afectó ayer a una planta de refinería de combustibles ubicada cerca del cruce de las calles 8 y 5, en el Parque Industrial de Pilar.

La emergencia comenzó alrededor de las 18 y movilizó a varias dotaciones de bomberos. Desde el comienzo se divisaron densas columnas de humo negro que emanaban del epicentro del siniestro.

La magnitud del fuego sorprendió a quienes circulaban por el área, atentos a la presencia de humo denso y oscuro que se elevaba a gran altura. Al tratarse de una planta con combustibles, la propagación del fuego fue rápida.

Se trata de la empresa Nueva Energía, una refinería dedicada al procesamiento de combustibles. Al concentrar en su predio grandes volúmenes de materiales inflamables, lo que incrementó el despliegue de recursos para controlar la situación.

Producto del incendio, que habría ocurrido mientras uno de los camiones era cargado de combustible, el conductor del vehículo fue alcanzado por las llamas y murió en el lugar.

Además, un trabajador que se encontraba participando de las maniobras de control sufrió quemaduras y principio de asfixia. Por las lesiones, tuvo que ser trasladado al Hospital Central de Pilar.

