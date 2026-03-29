Operativo provincial para asistir a familias afectadas en el este

Un fuerte temporal golpeó al este provincial y dejó a Colonia Marina como uno de los puntos más afectados, con calles inundadas y viviendas comprometidas tras la caída de cerca de 260 milímetros de lluvia en apenas dos horas durante la noche del viernes.

Según datos oficiales, más del 80 por ciento de las viviendas de la localidad resultaron afectadas por el ingreso de agua, en un escenario que obligó a desplegar un operativo de emergencia con asistencia directa a las familias.

En ese marco, el Gobierno de Córdoba activó el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, con el objetivo de brindar respuesta inmediata y avanzar en la recuperación de los daños.

Al menos 20 personas permanecen evacuadas en la Escuela Fray Luis Beltrán, donde se distribuyeron alimentos, agua potable, colchones y frazadas para cubrir las necesidades básicas.

El operativo se concentra principalmente en Colonia Marina, El Tío y La Francia, con la participación de bomberos, personal técnico y fuerzas de seguridad que trabajan en tareas de asistencia y relevamiento.

Desde la Provincia indicaron que el despliegue se mantiene activo en territorio, con distintas áreas coordinando acciones para contener la situación y acompañar a los vecinos afectados.