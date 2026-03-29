Operativos en varias localidades dejaron cinco detenidos

Operativos en varias localidades dejaron cinco detenidosLos procedimientos se realizaron en distintas localidades y abarcaron hechos de caza ilegal, lesiones y robo
Cinco personas fueron detenidas en distintos operativos realizados en el interior de la provincia, en procedimientos vinculados a caza ilegal, lesiones y un hecho de robo.
Los operativos se llevaron a cabo en las localidades de El Fuertecito, Cruz del Eje, Paso Viejo y San Francisco, donde el personal policial intervino en diferentes situaciones.
Como resultado de los procedimientos, se secuestraron un arma de fuego, armas blancas, un automóvil, cartuchos, perros de caza y piezas de fauna silvestre.
Las actuaciones continúan en cada una de las jurisdicciones, con intervención de las autoridades correspondientes.