Operativos en varias localidades dejaron cinco detenidos

Cinco personas fueron detenidas en distintos operativos realizados en el interior de la provincia, en procedimientos vinculados a caza ilegal, lesiones y un hecho de robo.

Los operativos se llevaron a cabo en las localidades de El Fuertecito, Cruz del Eje, Paso Viejo y San Francisco, donde el personal policial intervino en diferentes situaciones.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron un arma de fuego, armas blancas, un automóvil, cartuchos, perros de caza y piezas de fauna silvestre.

Las actuaciones continúan en cada una de las jurisdicciones, con intervención de las autoridades correspondientes.