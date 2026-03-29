Perdió el control y terminó en la banquina en El Arañado

Un automóvil utilitario protagonizó un despiste este domingo por la tarde en la ruta provincial N° 13, a la altura del kilómetro 108, en jurisdicción de El Arañado.

El vehículo, un Peugeot Partner de color blanco, era conducido por un hombre de 37 años que viajaba acompañado por una mujer de 32. Por causas que se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado y terminó fuera de la calzada, sobre la banquina.

Según se informó, no se registraron personas con lesiones y solo se constataron daños materiales en el vehículo.