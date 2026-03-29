Perpetua para el hombre que mató a su ex pareja en Vicuña Mackenna

La Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto condenó este jueves a prisión perpetua a Oscar Alberto Díaz por el asesinato de su expareja, Ivana Mónica Guardia, de 61 años, ocurrido el 6 de marzo de 2025 en la localidad de Vicuña Mackenna.

El hombre admitió ser el autor del crimen, lo que permitió avanzar con un juicio abreviado en el que se le impuso la pena máxima. Ante el juez Nicolás Rins, reconoció su responsabilidad y expresó: “Soy consciente y me hago cargo del desastre que he hecho”.

De acuerdo a la investigación, el hecho ocurrió dentro de la vivienda familiar, donde la mujer fue atacada con una escopeta. En el lugar se encontraban también familiares, quienes presenciaron la escena.

La causa determinó que la víctima sufrió una herida letal en la cabeza. Tras el ataque, el agresor escapó del domicilio y, en ese contexto, también intentó disparar contra uno de sus nietos, aunque el arma no se accionó.

Luego del hecho, el hombre fue localizado por la Policía en la zona del arroyo El Ají, sobre la ruta 7, donde quedó detenido.