Tensión en San Marcos Sierras por un niño atrapado

Un momento de fuerte preocupación se vivió este viernes por la tarde en San Marcos Sierras, donde un niño de 4 años quedó atrapado en una estructura y debió ser rescatado por personal policial y bomberos.

El hecho ocurrió cerca de las 17:45 en una plazoleta ubicada en Pasaje Los Sauces, donde el menor, que se encontraba junto a su madre, introdujo la cabeza entre un poste y la pared de una vivienda colindante, quedando atascado sin poder salir por sus propios medios.

Ante la situación, se activó un operativo de emergencia con la intervención de Bomberos Voluntarios, que trabajaron junto a efectivos policiales para liberar al niño.

Para destrabar la estructura fue necesario cortar un tornillo del poste, lo que permitió finalmente retirar al menor sin que sufriera lesiones.

Tras el rescate, el niño quedó a resguardo de su madre, mientras que desde las fuerzas destacaron la rápida respuesta que permitió resolver la situación sin consecuencias.