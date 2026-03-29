Un joven falleció luego de una brutal agresión en Río Tercero

Un joven de 34 años, oriundo de Río Tercero, falleció en las últimas horas en el Hospital Pasteur de Villa María, donde permanecía internado tras haber sufrido una grave lesión en la cabeza producto de una golpiza.

El hecho se habría producido el sábado en circunstancias que aún se investigan, en cercanías de un depósito vinculado a la panificación ubicado en uno de los accesos a la ciudad.

Tras la agresión, el hombre fue asistido en el Hospital Provincial de Río Tercero y, debido a la gravedad de las heridas, derivado posteriormente a Villa María, donde finalmente se confirmó su muerte.

La causa se encuentra en plena investigación. Personal policial trabaja para esclarecer lo ocurrido e identificar a los posibles responsables del ataque.

Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre cómo se desencadenó la agresión, por lo que se aguardan precisiones de las autoridades judiciales que intervienen en el caso.