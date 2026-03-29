Un niño de 7 años resultó gravemente herido tras caerle un portón encima

Un niño de 7 años resultó gravemente herido tras un accidente doméstico ocurrido en el departamento mendocino de Luján de Cuyo, cuando un portón de grandes dimensiones se desplomó sobre él dentro de una vivienda.

El hecho se registró el viernes por la noche, alrededor de las 21:40, en un domicilio ubicado sobre calle San Martín al 5900. De acuerdo con las primeras informaciones, la estructura metálica habría cedido de manera repentina y cayó directamente sobre el menor, provocándole lesiones de consideración.

La situación fue advertida por un automovilista que trasladaba al niño en un vehículo particular. Al observar la gravedad de lo ocurrido, el conductor dio aviso a efectivos policiales que se encontraban en la vía pública, lo que permitió activar rápidamente el protocolo de asistencia.

Según relató un familiar del menor, el portón se desplomó sin previo aviso dentro del domicilio, impactando sobre el niño y ocasionándole heridas importantes en la cabeza.

Tras el incidente, intervino personal del Servicio de Emergencias Coordinado, que dispuso el traslado inmediato del menor al Hospital Humberto Notti, donde los profesionales de la salud le diagnosticaron politraumatismo craneal.

Hasta el momento no se difundieron mayores detalles sobre su evolución clínica. En paralelo, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas que provocaron el derrumbe de la estructura.

El episodio volvió a poner en foco la importancia de revisar periódicamente las instalaciones y estructuras de gran porte dentro de viviendas particulares, con el objetivo de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.