Una mujer murió tras chocar contra un camión y prenderse fuego su auto

Un trágico siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en la ruta nacional 35, en el sur de la provincia de Córdoba, y dejó como saldo la muerte de una mujer de 47 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:03 en el kilómetro 565, en el sector conocido como la curva del Charo, en cercanías de la localidad de Del Campillo, en el departamento General Roca.

Según informaron fuentes policiales, por causas que aún se investigan colisionaron un automóvil Nissan March y un camión Mercedes Benz con acoplado. Tras el impacto, ambos vehículos se incendiaron.

Como consecuencia del violento choque, en el interior del automóvil se constató el fallecimiento de la mujer de 47 años. En tanto, el camión terminó volcado sobre la carpeta asfáltica y con parte de su estructura afectada por el fuego.

El conductor del transporte de carga, un hombre de 45 años, fue asistido en el lugar y, de acuerdo con los primeros informes, no presentaba lesiones visibles.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y bomberos, quienes lograron sofocar las llamas. Mientras tanto, las autoridades avanzan con la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.