Unquillo: murió el acompañante de una moto tras chocar contra un cartel

Un hombre murió este domingo por la mañana tras un accidente de motocicleta en la ciudad de Unquillo, en el departamento Sierras Chicas. La víctima viajaba como acompañante y falleció en el lugar del siniestro.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 en la intersección de avenida San Martín y Echeverría, donde acudieron efectivos policiales y un servicio de emergencias luego de recibir un llamado que alertaba sobre un siniestro vial.

Según las primeras averiguaciones, la motocicleta, una Honda Falcon, era conducida por un hombre de 39 años. Por causas que aún se investigan, el vehículo impactó contra un cartel de señalización ubicado en las inmediaciones de la rotonda.

A raíz del fuerte choque, ambos ocupantes cayeron sobre la carpeta asfáltica. Como consecuencia, el acompañante murió en el acto.

En tanto, el conductor fue asistido en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado a un centro de salud con traumatismo de cráneo.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente, mientras continúa la investigación del hecho.