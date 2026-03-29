Urgente: evitaron que una mujer cayera dentro del Embudo

Un operativo de rescate se desarrolló en las últimas horas en la zona de El Embudo del Dique San Roque, donde personal policial y bomberos asistió a una mujer que se encontraba en una situación crítica junto al agua.

Según se informó, la mujer estaba sentada a la misma altura del embudo, en una posición de alto riesgo, donde una caída la habría hecho ingresar directamente al interior del sistema de desagüe.

La intervención fue inmediata. Los equipos llegaron al lugar y lograron contenerla en medio de momentos de gran tensión, ante la presencia de personas que se encontraban en el sector.

La mujer atravesaba un cuadro de vulnerabilidad y fue asistida en el lugar por los servicios de emergencia, que trabajaron de manera coordinada para resguardarla.