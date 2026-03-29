Viajaba en tour de compras con 51 kilos de marihuana ocultos

Una mujer fue detenida tras ser descubierta con más de 51 kilos de marihuana ocultos entre mantas y acolchados en un colectivo que circulaba por la Ruta Nacional 157, a la altura de Simoca, en Tucumán.

El procedimiento se realizó cuando gendarmes controlaron un ómnibus que funcionaba como tour de compras y realizaba el recorrido desde Salta hacia Mendoza. Durante la inspección de la mercadería que era transportada en el pasillo del segundo piso, detectaron bultos armados con telas y acolchados que llamaron la atención.

Al revisar en detalle, encontraron ocho paquetes envueltos en tela polar, recubiertos con nylon y embadurnados con grasa de motor, una maniobra habitual para intentar disimular el olor de la droga.

Ante la sospecha, intervino un perro detector que marcó otros dos bultos similares. Allí aparecieron 41 ladrillos más con sustancia vegetal.

Las pruebas confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 51 kilos con 245 gramos.

Tras identificar a la responsable del cargamento, una mujer mayor de edad, fue detenida en el lugar y trasladada junto con la droga, que quedó secuestrada.