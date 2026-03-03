Atraparon a un ladrón que había robado en una casa de Carlos Paz

Tras un allanamiento que se realizó durante las últimas horas, se logró detener a un delincuente que había cometido un robo en un domicilio de la ciudad de Villa Carlos Paz.

El operativo se concretó en la calle Nilo, en la zona conocida como La Vizcachera, donde los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla lograron dar con el sospechoso, quien había quedado filmado por las cámaras.

Según pudo conocerse, el malviviente habría ingresado el último sábado a un domicilio en la calle Ushuaia luego de haber saltado una reja y sorprendió a una pareja que se encontraba en el interior. Cuando los ocupantes de la vivienda comenzaron a gritar, el ladrón les apuntó con un arma de fuego y luego escapó con una mochila que contenía varias pertenencias de valor.