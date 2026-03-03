Bomberos combaten un incendio en un depósito de Alta Córdoba

Un incendio se registró esta tarde en un antiguo depósito ferroviario ubicado sobre calle Jerónimo Cortéz al 468, en barrio Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba.

Las primeras imágenes difundidas muestran a dotaciones de bomberos ingresando al edificio mientras una densa columna de humo se expande sobre el sector ferroviario, en un predio cercano a las vías.

El inmueble afectado es una estructura antigua vinculada al área ferroviaria. El fuego se desarrolla principalmente en el interior del galpón, por lo que el personal de la Dirección Bomberos trabaja en el lugar con tareas de control y extinción.

Hasta el momento no se informaron personas afectadas, mientras se intenta determinar qué originó el foco ígneo dentro del depósito.