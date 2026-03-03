Caen siete integrantes de una banda que robaba autos y casas

Un operativo policial realizado en barrio Bella Vista y sectores cercanos de la ciudad de Córdoba terminó con siete personas detenidas, señaladas como integrantes de una banda investigada por robos de vehículos y viviendas.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales, que seguía desde hace tiempo el accionar del grupo. Según la investigación, los involucrados comenzaron robando autos estacionados en la vía pública, utilizando inhibidores para bloquear los sistemas de cierre y, en algunos casos, actuando con armas.

Con el tiempo, la banda habría ampliado su actividad hacia robos en viviendas, tanto en casas deshabitadas como en domicilios con moradores, donde actuaban bajo modalidades agravadas.

Durante los allanamientos se secuestraron una carabina, una escopeta, dos réplicas de armas de fuego, inhibidores y otros elementos vinculados a la causa.

En los operativos también participaron efectivos del Comando de Acción Preventiva y distintas unidades especiales. En el lugar estuvieron presentes el subjefe de Policía, Alberto Bietti, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, y autoridades del Estado Mayor Policial.