Choque en Villa María: un motociclista resultó gravemente herido

Un hombre de 44 años resultó con lesiones graves luego de protagonizar un accidente de tránsito en barrio La Calera, en la ciudad de Villa María.

El siniestro se registró alrededor de las 21:00 horas en la intersección de calles Granaderos Argentinos y Baigorria. Por causas que se investigan, colisionaron una motocicleta Mondial Max 110 cc de color roja, conducida por la víctima, y un automóvil al mando de un hombre de 47 años.

Como consecuencia del impacto, personal de Bomberos Voluntarios trasladó al conductor del rodado menor al Hospital Regional Pasteur, donde fue asistido por facultativos médicos. Allí le diagnosticaron lesiones graves, consistentes en fractura expuesta de fémur derecho.

En el hecho interviene la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 3, a cargo del René Bossio, con la secretaría del Pedro Diana. Se labran las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.