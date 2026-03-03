Choque entre un auto y una moto en pleno centro: una mujer fue hospitalizada

Un accidente de tránsito ocurrió esta noche en pleno centro de Villa Carlos Paz, en la intersección de avenida General Paz y pasaje San Ignacio.

Por causas que se investigan, una motocicleta y un automóvil chocaron en ese sector de la ciudad. Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto, una mujer de 51 años, resultó lesionada.

En el lugar se hizo presente personal de emergencias que trasladó a la mujer al Hospital Gumersindo Sayago con una posible fractura en una muñeca.

De acuerdo a versiones de testigos, en el episodio habría intervenido un tercer vehículo que no se detuvo tras el choque y se retiró del lugar. Las circunstancias del hecho están siendo analizadas para determinar cómo ocurrió el accidente.