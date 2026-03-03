Cinco detenidos tras operativos simultáneos en 28 localidades

Cinco personas fueron detenidas este lunes durante una serie de operativos preventivos realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en 28 localidades de la provincia de Córdoba. El despliegue incluyó controles vehiculares, patrullajes interfuerzas y saturaciones en barrios y corredores estratégicos.

En la ciudad de Villa María, en el marco de un patrullaje conjunto con otras fuerzas, dos hombres mayores de edad fueron detenidos tras encontrarles varias dosis de marihuana y cocaína.

En La Falda, dos menores intentaron evadir un control vehicular y escaparon a bordo de una motocicleta. Luego de un seguimiento, a pocas cuadras perdieron el control del rodado y cayeron sobre la carpeta asfáltica. Fueron trasladados a la unidad judicial correspondiente.

En tanto, en barrio Iponá, en Córdoba capital, un hombre mayor de edad fue detenido por resistencia a la autoridad.

Además de los procedimientos puntuales, la FPA llevó adelante operativos de saturación en San Antonio de Arredondo, Mayu Sumaj, Villa Icho Cruz, Miramar de Ansenuza, Balnearia, San Basilio, Adelia María, Monte de los Gauchos, Malena, Saira (Ruta Provincial N.º 02), Sampacho, Bulnes, Coronel Moldes, Villa Nueva, Fortín, Alicia, Río Cuarto, San Francisco, Berrotarán, Elena, Alcira Gigena, Cruz Alta, Inriville, Los Surgentes, La Calera, Río Ceballos, Corral de Bustos, Villa Giardino y distintos barrios de la ciudad de Córdoba.

Los cinco detenidos quedaron a disposición de las fiscalías intervinientes junto a los elementos incautados.