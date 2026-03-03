Comenzó el juicio por responsabilidades en el hundimiento del ARA San Juan

Este martes comenzó en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el juicio para determinar responsabilidades en el hundimiento del submarino ARA San Juan, que implosionó en algún momento después del noviembre de 2017, fecha del último contacto con las autoridades en tierra.

La lucha de los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan sigue vigente tras haber pasado pesares desde los tiempos del presidente Mauricio Macri, cuando soportaron la incertidumbre por lo extenso de la búsqueda del submarino y hasta un supuesto espionaje ilegal.

Por eso es clave el inicio del juicio en la sede de Santa Cruz del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, en el que se determinará a las autoridades responsables de la muerte de los 44 tripulantes del submarino: dentro de los imputados se encuentran cuatro exjefes de la Armada Argentina.

Los exjefes están acusados por “presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “omisión de deberes del oficio” y “estrago culposo agravado por el resultado de muerte”.

El abogado Luis Tagliapietra, que representa a la querella, reveló que en la primera audiencia se hizo "la lectura de la creación" de la causa y se le dio la palabra "a las distintas partes, por si alguna tiene que formular cuestiones preliminares".

"El tribunal deberá resolver, en su defecto, y seguramente con eso se cumplirá la jornada de hoy. Mañana sí continúa el juicio con la producción de testimonios", indicó el letrado, que representa a 32 familiares de los 44 del ARA San Juan.

Tanto la fiscalía como las querellas señalan "negligencia en el mantenimiento" del submarino porque hubo fallas críticas y aseguran que no habría estado en condiciones óptimas de navegar, mucho menos de trasladarse desde Ushuaia a Mar del Plata.

Se espera la participación de más de 100 testigos durante el juicio, además de la exhibición de material fílmico encriptado del hallazgo del submarino por el buque Ocean Infinity, que data del 17 de noviembre de 2018.

También se presentará documentación bajo secreto militar y el testimonio de un experto de la empresa Thyssen-Krupp, una firma industrial y tecnológica alemana, líder en ingeniería y producción de acero.

Las audiencias se llevarán a cabo hasta el viernes 6 de marzo, para retomar la actividad en 15 días.

Se estima que esas audiencias se realizarán semana por medio y que el veredicto podría conocerse cerca del mes de julio.

Quedan afuera aquellas causas vinculadas al caso como el presunto espionaje ilegal hacia los familiares de las víctimas, debido a que ya fueron cerradas definitivamente por la Corte Suprema de Justicia y en la que sobreseyeron a los exfuncionarios involucrados, incluido el expresidente Mauricio Macri.