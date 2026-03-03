Córdoba: intervienen fiestas del UPD con más de mil jóvenes

Durante la madrugada, la Policía de Córdoba intervino en distintos sectores de la ciudad por festejos vinculados al tradicional “Último Primer Día” (UPD) que se realizaban sin habilitación.

Según informaron fuentes oficiales, los procedimientos se llevaron adelante en varios puntos de la capital, donde se detectaron reuniones con más de mil participantes en total, en su mayoría estudiantes menores de edad.

Los operativos contaron también con la participación de personal de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba, que colaboró con las actuaciones en los lugares donde se realizaban los encuentros.

De acuerdo con el reporte policial, no se registraron incidentes durante las intervenciones, mientras se avanzó con las medidas correspondientes por la realización de fiestas sin autorización.