Crece el río Quilpo tras intensas lluvias en la cuenca alta

Las lluvias registradas en la cuenca alta del río Quilpo generaron este martes por la mañana un incremento en los milímetros acumulados y anticipan una crecida en el caudal para las próximas horas en la zona de San Marcos Sierras.

Desde las 8.30, Bomberos Voluntarios informaron que se cumplió la alerta de tormentas y que los sensores marcaron una buena cantidad de agua caída, mientras las precipitaciones continúan. La situación mantiene en preaviso a las autoridades locales ante posibles subas repentinas del nivel del río.

Frente a este escenario, recomendaron no cruzar los vados en vehículo ni atravesar el río caminando. También pidieron no llevar mascotas sin correa, extremar el cuidado con los niños y respetar las indicaciones de las autoridades y encargados de balnearios.