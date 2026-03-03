Desbaratan parte de una banda dedicada a robos domiciliarios y de vehículos

La Dirección General de Investigaciones Criminales lleva adelante una serie de allanamientos simultáneos en barrio Bella Vista y otros sectores de la ciudad, en el marco de investigaciones por robos domiciliarios calificados.

Los procedimientos están vinculados a una banda delictiva investigada por asociación ilícita. Según las primeras informaciones, sus integrantes habrían comenzado con el robo de vehículos —varios bajo modalidad calificada— y luego ampliaron su accionar a otros hechos delictivos.

Hasta el momento se registran siete personas detenidas y el secuestro de armas de fuego, inhibidores de señal, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para las causas en curso.

Está previsto que a partir de las 9 se brinden precisiones oficiales. Participarán el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el subjefe de Policía, Federico Cisnero; y el director general de Investigaciones Criminales, Carlos Palaver.