Detenido tras dañar un comercio y ser encontrado en un auto con pedido de secuestro

En horas de la tarde, un hombre mayor de edad fue detenido en B° Parque San Antonio, luego de que se constataran daños en un comercio y que circulaba en un automóvil con pedido de secuestro.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre Av. de Circunvalación al 1400, donde el individuo habría dañado un vehículo Renault Kangoo estacionado. Un guardia de seguridad del lugar lo retuvo hasta la llegada del personal policial.

Al revisar el automóvil en el que se desplazaba, un Renault Logan, se verificó que contaba con pedido de secuestro solicitado por la justicia. Dentro del rodado se encontraron un gato hidráulico, dos cuchillos tipo Tramontina y diversas herramientas.

Tras los procedimientos, el detenido fue trasladado a la comisaría local, quedando a disposición de la justicia.