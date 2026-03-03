Detienen a un hombre tras robar en una vivienda de Villa Allende

Un hombre de 30 años fue detenido luego de sustraer elementos de una vivienda en barrio San Alfonso, en Villa Allende. La rápida intervención policial permitió recuperar parte de lo robado.

El procedimiento se realizó en la intersección de Av. Argentina y Av. Goycoechea, tras un llamado a la línea 911 que alertó sobre el hecho. Personal policial montó un operativo y logró interceptar al sospechoso, asegurando su detención.

Entre los objetos recuperados se encontraban dos teléfonos celulares y una camiseta del Club Atlético Belgrano, que habían sido sustraídos de la vivienda damnificada.

El detenido fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde quedó a disposición del magistrado interviniente mientras continúa la investigación del caso.