El temporal provocó destrozos en Coronel Moldes

Córdoba. Las intensas ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora provocaron importantes daños este lunes por la tarde en el sur provincial. En la localidad de Coronel Moldes, el temporal afectó el techo de una estación de servicio de YPF y causó destrozos en distintos sectores del pueblo.

La fuerte tormenta se desató en las últimas horas de la tarde y generó un panorama complejo. Vecinos reportaron la voladura de techos, caída de árboles y postes del tendido eléctrico. Como consecuencia, la localidad permanece sin suministro de energía mientras se evalúa la magnitud de los daños.

En Berrotarán, el fenómeno climático también se hizo sentir, aunque con menor intensidad. Allí, la tormenta llegó acompañada de viento sur y precipitaciones moderadas.

Por su parte, la ciudad de Córdoba continúa bajo alerta por tormentas al menos hasta la mañana de este martes, tras un inicio de semana marcado por altas temperaturas y elevada humedad. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que estos fenómenos pueden estar acompañados por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, lluvias intensas en cortos períodos y ráfagas fuertes.

Además, se prevé que la inestabilidad persista durante el resto de la semana, con un descenso de la temperatura y probabilidad de nuevas precipitaciones. Un frente de tormenta avanza desde la zona de Río Cuarto hacia el sudeste cordobés, y el organismo emitió un aviso a muy corto plazo para los departamentos Marcos Juárez, Unión y Roque Sáenz Peña.