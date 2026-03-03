Encontraron muerto a un joven desaparecido en La Falda

La Falda. Un joven de 24 años que permanecía desaparecido desde el último viernes, fue encontrado sin vida en un baldío de La Falda, según indicaron fuentes policiales.

El hallazgo se produjo pasado el mediodía de ayer sobre Ferrarini esquina Neuquén, y fue alertada la Policía por vecinos del lugar.

La Justicia espera el parte forense para conocer si el joven fue asesinado o se trató de una muerte por autodeterminación.

Por ahora se caratuló la causa como muerte de etiología dudosa.