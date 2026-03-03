Fuertes ráfagas y granizo dejaron daños en viviendas, heridos y evacuados

El Gobierno de Córdoba mantiene activos equipos de asistencia y relevamiento en localidades del sur y sudeste provincial que fueron afectadas por intensas lluvias, ráfagas que superaron los 100 km/h y caída masiva de árboles durante la noche y la madrugada de hoy.

Los departamentos más impactados fueron Río Cuarto, Unión, Marco Juárez y Juárez Celman, donde se registraron voladuras de techos, interrupciones del servicio eléctrico y familias que debieron dejar sus viviendas.

En Coronel Moldes, el temporal combinó lluvia, granizo y vientos de hasta 80 km/h. Siete viviendas sufrieron la voladura total de techos y otras diez registraron daños parciales. Una persona fue trasladada al Hospital de Río Cuarto con un corte profundo en el cuero cabelludo y una mujer embarazada recibió asistencia preventiva. Además, entre 150 y 200 árboles cayeron y el tendido eléctrico de alta y media tensión colapsó. Las familias afectadas se autoevacuaron en casas de allegados.

En Achiras, las ráfagas alcanzaron los 100 km/h, con postes derribados y cortes de energía. En Sampacho se registraron 25 milímetros de lluvia y vientos de hasta 96 km/h, lo que provocó caída de árboles y problemas en el suministro eléctrico. En Bulnes, cuatro árboles y cables eléctricos cayeron sobre la ruta E-86. En la ciudad de Río Cuarto también hubo árboles desplomados en la vía pública.

En el departamento Unión, Laborde reportó voladura de techos, árboles y postes caídos, con una familia evacuada en la casa de vecinos. En Pascana se registraron voladuras de techos y árboles caídos; una persona fue alojada en el SUM municipal y un camión volcó mientras circulaba por la zona.

En Isla Verde, departamento Marco Juárez, dos familias debieron dejar sus viviendas por daños en techos. En Reducción, departamento Juárez Celman, se reportaron árboles caídos en los kilómetros 560 y 564, ya despejados, sin evacuados.

La Provincia informó que los equipos de Protección Civil trabajan de manera coordinada con intendentes, jefes comunales, bomberos, policías, cooperativas eléctricas y áreas locales para asistir a los damnificados y restablecer servicios.