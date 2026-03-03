Joven detenido en Las Varillas por manejar una camioneta con documentos falsos

En horas de la madrugada, personal de la guardia de Las Varillas detuvo a un hombre de 25 años que conducía una camioneta con signos de adulteración y documentación presuntamente apócrifa.

El vehículo, una Volkswagen Amarok de color negro, fue detenido para un control de rutina. Durante la inspección, los agentes constataron que el número de motor no coincidía con la cédula del vehículo, los vidrios estaban pulidos y regrabados con un formato no original, los stickers de seguridad habían sido removidos, y el número de chasis presentaba un código alfanumérico distinto al de fábrica.

Además, el conductor exhibió documentación del rodado en formato fotocopia, lo que generó sospechas de falsificación. Ante estas irregularidades, se procedió a la aprehensión del joven y al secuestro de la camioneta, la documentación y un teléfono celular marca iPhone 16 que llevaba consigo.

La causa quedó en manos de la Fiscalía local, que continuará con las diligencias correspondientes para determinar la procedencia del vehículo y la veracidad de los documentos presentados.