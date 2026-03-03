La oscura hipótesis detrás de las muertes que sacuden a Alta Gracia

La ciudad de Alta Gracia no logra salir de la conmoción por la violenta muerte de dos vecinos del barrio Parque Casino, quienes eran ex pareja y fueron encontrados sin vida el domingo pasado. El caso está en manos del fiscal Diego Fernández y se fortalece la hipótesis de un caso de femicidio seguido de suicidio.

Todo indica que el hombre mató a su ex esposa y luego se quitó la vida.

El hecho provocó estupor en la Ciudad del Tajamar y los fallecidos fueron identificados como Alejandra Villarreal (48) y Daniel Fernández (58), quienes tenían dos hijas en común. El matrimonio llevaba diez años separado, pero fuentes cercanas a la familia revelaron que «nunca habría podido superar la ruptura y mostraba una conducta manipuladora».

Ella era maestra de grado y él trabajaba en una empresa de chacinados.

Los cadáver fueron descubiertos días atrás por la hermana de la mujer, quien concurrió al domicilio porque no tenía noticias de ella.