La oscura hipótesis detrás de las muertes que sacuden a Alta Gracia

¿Quiénes son los fallecidos?
La oscura hipótesis detrás de las muertes que sacuden a Alta GraciaInvestigan el fallecimiento de una ex pareja que fue encontrada sin vida en una vivienda.
La ciudad de Alta Gracia no logra salir de la conmoción por la violenta muerte de dos vecinos del barrio Parque Casino, quienes eran ex pareja y fueron encontrados sin vida el domingo pasado. El caso está en manos del fiscal Diego Fernández y se fortalece la hipótesis de un caso de femicidio seguido de suicidio.
Todo indica que el hombre mató a su ex esposa y luego se quitó la vida.
El hecho provocó estupor en la Ciudad del Tajamar y los fallecidos fueron identificados como Alejandra Villarreal (48) y Daniel Fernández (58), quienes tenían dos hijas en común. El matrimonio llevaba diez años separado, pero fuentes cercanas a la familia revelaron que «nunca habría podido superar la ruptura y mostraba una conducta manipuladora».
Ella era maestra de grado y él trabajaba en una empresa de chacinados.
Los cadáver fueron descubiertos días atrás por la hermana de la mujer, quien concurrió al domicilio porque no tenía noticias de ella.