Más de 110 detenidos en febrero por alertas vecinales de Córdoba capital

Durante febrero, el programa Cordobeses en Alerta llevó adelante 143 intervenciones positivas en la ciudad de Córdoba, con más de 110 detenciones y alrededor de 60 secuestros de vehículos y distintos elementos vinculados a hechos delictivos.

La herramienta de participación ciudadana, que funciona a través de WhatsApp como canal directo y confidencial las 24 horas, ya cuenta con más de 100.000 vecinos adheridos y presencia en 144 barrios de la capital provincial.

Según el detalle oficial, en el último mes se registraron 113 detenciones, 31 secuestros de vehículos, 33 secuestros de elementos, 9 armas incautadas, 2 secuestros de droga y 14 asistencias que incluyeron la participación de móviles policiales, ambulancias y otros servicios de emergencia.

Entre los casos destacados, el 22 de febrero por la madrugada, personal del programa intervino ante un incendio en una vivienda ubicada en avenida Los Sauces al 4100. Los efectivos ingresaron al domicilio y rescataron a un hombre antes de la llegada de los equipos especializados. Bomberos trabajó luego para apagar el fuego, que provocó daños materiales. El hombre fue asistido en el lugar, mientras que tres efectivos recibieron atención médica, dos de ellos por problemas respiratorios.

En otro hecho, se realizó un cordón sanitario para trasladar a un niño que sufrió una caída con traumatismo de cráneo y un cuadro convulsivo. De acuerdo con la familia, el menor recibió el alta médica y evoluciona favorablemente.

También en febrero, durante la madrugada, el personal intervino en un local de calle Lima al 1300, en barrio General Paz, donde fueron demorados tres menores de edad. En el procedimiento se recuperaron una notebook, un celular, botellas de bebidas alcohólicas, herramientas y otros objetos.

En barrio Yofre Norte, tras el aviso de un vecino, se activó un operativo en la intersección de Jacinto de Altolaguirre y Nicolás Severo de Isasmendi por la presencia de un objeto compatible con un mortero dentro de un contenedor. Se realizó un corte preventivo y se convocó a la Brigada de Explosivos, que controló la situación.

Finalmente, en barrio Villa Cabrera, un hombre de 36 años fue detenido luego de ingresar al patio de una vivienda y llevarse herramientas. El personal recuperó 26 llaves, un alargue de 15 metros y una amoladora.

Desde el programa remarcaron que cada aviso enviado por los vecinos es recibido de manera inmediata, lo que permite activar protocolos de respuesta rápida y fortalecer la prevención en los distintos sectores de la ciudad.