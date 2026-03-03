Más de diez operativos en la ciudad de Córdoba por el Último Primer Día

Más de diez procedimientos se realizaron esta madrugada con motivo del festejo del «Último Primer Día» en la ciudad de Córdoba. Los operativos se llevaron adelante en los barrios Centro, Juniors, Müller, Almirante Brown, Altamira, Cofico, Centro América, Alto Verde, Villa El Libertador, Villa Revol Anexo y en la ciudad de La Calera.

En varios de estos lugares, se detectaron reuniones no autorizadas y fiestas clandestinas que se realizaban tanto en salones como en domicilios particulares. En total, se contabilizaron más de mil personas en estos encuentros, en su mayoría menores de edad.

En distintas intervenciones se contó con la colaboración de personal del área de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba, que labró las actas correspondientes al constatar que varios de los eventos no estaban habilitados ni cumplían con las medidas de seguridad exigidas, disponiéndose en algunos casos la clausura de los lugares.