Múltiples allanamientos por robos con armas en la capital

Córdoba
Múltiples allanamientos por robos con armas en la capitalLa Dirección de Investigaciones Criminales desplegó un operativo en distintos domicilios por delitos contra la propiedad y asaltos a viviendas.
La Policía de Córdoba realiza esta tarde múltiples allanamientos en barrio Bella Vista y sectores cercanos de la ciudad de Córdoba, en el marco de investigaciones por distintos delitos contra la propiedad y robos domiciliarios cometidos con armas de fuego.
El operativo está a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales, que trabaja en varios puntos de la zona con órdenes judiciales vigentes. Los procedimientos se desarrollan en viviendas señaladas en causas vinculadas a asaltos registrados en las últimas semanas.
Las actuaciones continúan en el lugar y no se descartan nuevas medidas en el transcurso de la jornada.