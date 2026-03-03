Múltiples allanamientos por robos con armas en la capital

La Policía de Córdoba realiza esta tarde múltiples allanamientos en barrio Bella Vista y sectores cercanos de la ciudad de Córdoba, en el marco de investigaciones por distintos delitos contra la propiedad y robos domiciliarios cometidos con armas de fuego.

El operativo está a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales, que trabaja en varios puntos de la zona con órdenes judiciales vigentes. Los procedimientos se desarrollan en viviendas señaladas en causas vinculadas a asaltos registrados en las últimas semanas.

Las actuaciones continúan en el lugar y no se descartan nuevas medidas en el transcurso de la jornada.