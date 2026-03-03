Naranjita abrió un auto, huyó y se olvidó el celular

Un hombre mayor de edad que se desempeña como cuidacoches fue detenido por efectivos de la Policía de Córdoba en barrio General Paz, acusado de haber dañado un vehículo estacionado en la vía pública y dejar su teléfono celular dentro del rodado.

El procedimiento se llevó a cabo en calle Coronel Pringles al 400, luego de que una mujer denunciara que días atrás había dejado su Fiat Palio estacionado en la zona y, al regresar, encontró una de las ventanillas dañadas. En el asiento del acompañante halló un teléfono celular que no le pertenecía.

Horas más tarde, la damnificada reconoció al cuidacoches como propietario del aparato y dio aviso a la Policía. Con esa información, los efectivos procedieron a su detención y al secuestro del celular y de un chaleco refractario que utilizaba para desarrollar la actividad.

El hombre fue trasladado junto a los elementos incautados a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación del hecho.